直播带货将有新规 将于7月发布执行

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息：据央广网消息，近日，中国商业联合会发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。

据悉，这是行业内首部全国性标准，将于7月发布执行。

商务部称，“直播带货”既有电视购物的节目形式，也有网络购物的邀约信息，还有广告代言的表现存在，产业链条比较复杂，网络主播、内容发布平台、产品供应企业等相关参与者缺乏明确的管理标准和监管机制。通过制定实施两项标准，有利于引领和规范我国直播购物和网络购物行业的发展方向，杜绝直播行业乱象、重塑行业生态，提升新零售行业的技术管理水平，维护广大消费者利益。

此前，中国商联媒购委副秘书长、标准工作组组长表示，中国商联媒购委目前已基本完成起草工作，《标准》对行业术语和定义、“带货”产品的商品质量、直播场景软硬件要求、网络主播的行为规范、MCN机构的服务规范、行业企业的经营管理、内容发布平台合规性、产业孵化器和培训机构的准入、行业诚信体系建设、监管部门管理等都将规范要求，为直播购物行业设门槛、划底线、树标准、立规范。

中商联媒购委会长称，下一步，媒购委还将加大直播购物行业的通报力度，与公安部、商务部、市场监管总局等多部门联动，建立黑名单制度和全民监督奖励制度，推动直播购物健康有序发展。