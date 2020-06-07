被“冷落”的东欧正崛起为新创业中心 能成“欧洲硅谷？”

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被“冷落”的东欧正崛起为新创业中心 能成“欧洲硅谷？”

2020-06-07 08:38 · 稿源：站长之家
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硅谷一直是开发者和技术人才梦想之地，所谓的“海湾地区”，无疑是世界上最大、最知名的的创业生态系统。

悉尼科技大学(UTS) 副教授彼得·麦格劳(Peter McGraw)认为，硅谷是所有这些技术变革的中心。这里有 2000 多家科技公司，包括谷歌、Facebook和Airbnb，这里是真真正正创业世界的中心。”

东欧科技中心正在崛起

然而，除了许多优势之，海湾地区也存在着一些弱点——最明显的就是非常高昂的运营/生活成本或和竞争的水平。而在东欧，也正出现了一个适合创业的地方，正努力发展成为可持续的和理想的创业生态系统。

在英国脱欧后，柏林和法兰克福被认为有望取代“欧洲硅谷”的称号，但在这片旧欧洲大陆上，让人们忽略的东欧也正发生了巨大的变化。

东欧的科技中心正在崛起，该地区的早期投资在短短五年内( 2011 年至 2016 年)，从 1000 万美元飙升至2. 83 亿美元。

由于新的加速器、共享办公、指导机会和可靠的风投公司正在发挥催化剂的作用，预计这种增长还会进一步加速。

东欧现在有近 3 万家创业公司。十年前，中东欧(CEE)甚至都不在外国投资者的名单之列，而如今，由于Skype、Prezi、Avast、Transferwise等初创公司的推动，中东欧作为科技领域的竞争对手，吸引世界的关注。

发生这种转变的一些最重要的因素包括：知识、专业技能、思维方式以及中东欧国家提供更低的成本。下面我们以匈牙利首都布达佩斯为例，看看这个地区有发展得怎么样了。

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匈牙利首都：东欧最大创业生态系统

匈牙利首都布达佩斯，这座城市被多瑙河分隔，但并没有四分五裂。

据《金融时报》报道，在匈牙利大学中涌现出的世界主义和强大技术人才的推动下，一个充满活力的初创企业生态系统已经融入布达佩斯。

在布达佩斯，最热门的创业领域是网络安全、加密技术、大数据和SaaS。这个城市被评为东欧最大的生态系统，因为它有充足的资金。以中欧和东欧技术为基础，布达佩斯在过去 5 年里成为欧盟人均风险资本排名第一的资本。

风险资本的来源有三个：管理私人基金的传统风投公司、JEREMIE基金，以及政府拥有的风险基金Szechenyi and Corvinus (MFB Invest)，迄今已投资了 150 多家公司。

布达佩斯的科技基础设施发展的也很好，当地一些初创企业在全球都取得了成功。

比如，提供视频会议解决方案的公司Ustream于 2016 年初被IBM以1. 3 亿美元的价格收购，目前是全球最快的在线视频会议提供商。

云端的演示文稿制作软件Prezi于 2009 年创建的，旨在取代普通的幻灯片演示。这家广受欢迎的公司目前已从Accel Partners等投资者那里筹集了逾 7000 万美元资金。

能成为下一个“欧洲硅谷”吗?

考虑到布达佩斯当下的发展速度，或将很快成为欧洲领先的创业中心!

中欧和东欧在技术方面增长和成功故事是由于多种因素决定的，包括它的地理位置、丰富的可负担得起的劳动力人才、富有有吸引力的商业环境、低的企业税收，这位创业者创造了一个不错的环境。

此外，在这一领域，技术人才的可用性很高，外国投资者正将注意力转向那些显示出成为“新欧洲硅谷”的高潜力的城市。

有人评价道，在东欧，有敢于梦想的创业者，现在缺少的是硅谷的风投文化。

虽然这是事实，而且只有少数企业家和投资者愿意承担风险去支持创业者，但该地区正在以快速的步伐，将自己转变为一个技术大国。

此外，像谷歌和IBM这样的大机构似乎被东欧大量人才所吸引，并在该地区的外包活动上投入越来越多的资金。

总之，东欧似乎是拥有技术背景的优秀人才的故乡，他们中的大多数人愿意在该地区以外的公司从事自由职业，或者为了工作机会而移居到其他国家。

注：本文编译自 hackernoon，原文标题《The Rise of Eastern Europe as a Coding Powerhouse》。

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