B站回应UP主靠肺癌卖惨月入十万：如造假将严肃处理

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息：昨日，针对up主“虎子的后半生”涉嫌利用患癌卖惨骗取粉丝同情牟利一事，B站发布说明回应称，哔哩哔哩坚决反对内容欺诈，反对利用同情心吸引眼球并牟利的行为。哔哩哔哩对此事保持高度关注，已于第一时间向有关部门报备，并给“虎子的后半生"相关内容以及个人空间添加了“内容争议" 标识。

B站强调，会持续关注此事后续进展，如后续查实该用户内容为虚假编造，将配合司法机关对其进行严肃处理。哔哩哔哩会持续关注社区内容导向，对违规内容绝不姑息。

此前，一位B站自称患癌四年多的up主“虎子的后半生”被网友曝出靠卖惨博粉丝同情。而实际上虎子大众点评账号，两年打卡约 500 个消费场所，大众点评三亚排名前0.1%，花销巨大。同时，虎子还在三亚拥有一套 300 平的房子以及一辆从没有在视频中提及的宝马车。

对此，虎子曾解释称，自己吃的海鲜都是大众点评的霸王餐。而大众点评则否认了虎子的说法，并称：“该用户在 2019 年一年间霸王餐的真实中奖次数是个位数，并不存在一年中 300 次霸王餐的事。”

目前，虎子的B站个人主页已被标注为“该up主内容存在争议，请注意甄别视频内信息”，受该事件影响，虎子粉丝由 20 万掉至 19 万。

有网友估算，虎子在某平台的打赏金额一天最高能达到 15000 多元。通过这些视频，虎子月入少则数十万，多则上百万。