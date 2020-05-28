​相互宝起诉自媒体索赔400万 因发布失实报道丑化形象

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息：近日，大病互助计划“相互宝”以名誉权纠纷为由，分别起诉了微信公众号“金角财经”和“包不同”各提出索赔 200 万元，合计索赔 400 万元。

据悉，上述两家公众号都曾在未经采访核实的情况下，发布关于相互宝的失实报道。

相互宝称，金角财经曾于 2019 年 10 月发布文章《支付宝版“水滴互助”狂圈钱?癌症保额疑造假，会员需多交 300 倍费用》。文章曲解相互宝对分摊数额作出的公开承诺，污蔑相互宝通过虚构保额骗取用户分摊金额，谎称相互宝缺乏风控机制，严重误导社会公众对相互宝的认知，甚至引发部分成员退出相互宝失去保障。目前金角财经已删除该文章。

“包不同”则在 2020 年 4 月推送了名为《相互宝：P2P之后的又一把资本镰刀》一文。相互宝的起诉书认为，文章故意忽视相互宝成员共同约定的规则，捏造“加入相互宝不拥有风险保障”、“如果相互宝不赔，你告都没地告”、“获得保障仅根据相互宝主观意愿”等失实信息，严重损害了社会公众对相互宝的信任，同时恶意侮辱、丑化相互宝品牌形象。

据悉，如若胜诉，相互宝将把诉讼所得所有赔偿金全部用于救助重疾成员。除了索赔外，相互宝方面要求对方公开赔礼道歉，消除不实报道对公众的误导。

目前，法院均已立案。