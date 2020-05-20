消费券的支付宝模式升级：3年帮助4000万商家成数字小店

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：在 5 月20日支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明宣布全面开放消费券产品，除了政府之外，商家也能通过支付宝发放数字消费券，“第一个先给小店安排上。希望能借助消费券等数字化手段，在 3 年内让 4000 万商家转型成为数字小店。”

据了解，通过升级版消费券，一个地区的商家就可以联合发券，跨店通用，一个小店，甚至一个路边摊也能向消费者发放消费券了。对小商家来说，最大的好处就是可以抱团回暖，只在一个店能用的消费券，对消费者吸引力有限，但是成千上万个商家都能用的消费券，消费者的领取和使用概率就会大幅度增长。

3 月份以来，全国有超过 100 个城市通过支付宝发放数字消费券，消费券的支付宝模式逐渐形成。目前，支付宝消费券平均“杠杆效应”超过 8 倍，最高达 15 倍。也就是说，每 1 元支付宝消费券平均拉动 8 元消费。在发券城市，数字消费券有效带动了小店经济回暖，可核销消费券的小店营收比发券前一周平均增长73.4%。支付宝消费券也成为小店数字升级的“敲门砖”，稳住了一大批就业。对比疫情期间， 4 月份，温州、佛山、绍兴等通过支付宝发放消费券的城市码商增幅超过300%，南宁、武汉码商增幅也超过250%。