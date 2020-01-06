数字资源组织向ICANN发出提交关于出售.org域名的检查要求

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:据circleid报道，互联网注册机构行业组织数字资源组织(Number Resource Organization简称“NRO”)宣布，该机构已就 .org 顶级域名的公益注册机构(PIR)出售事宜向互联网名称与数字地址分配机构ICANN提交了信函。

这是历史性的一步，因为 NRO通常不参与与域名系统相关的政策事务，现在该组织决定参与到.org出售事宜中来。NRO表示，ICANN对这一提案的处理是一项重要的互联网治理决策，关系到社区对ICANN的信任以及机构模式的合法性。

NRO方面称，作为授权机构群体的决策参与者，并根据有关规定，该组织特此提交检查请求，以检ICANN机构的记录，包括董事会或任何董事会委员会的会议记录，目的是确定NRO是否需要在近期内使用其授权机构群体的与潜在转让相关的权力。

据悉，11 月份， 国际互联网协会(ISOC)宣布将维护 .org 顶级域名的公益注册机构(PIR)出售给了私募股权机构 Ethos Capital。 12 月中旬，由于ICANN要求获得更多信息，因此推迟了出售.Org 的审批。当时ICANN方面强调，机构非常认真地对待这次交易，并将仔细、彻底地评估收购提议，以确保.ORG注册表保持安全、可靠和稳定。