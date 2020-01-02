LG将在CES上展示新款可卷曲OLED电视 可收卷到天花板上

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息：据engadget报道，在 2020 年国际消费电子展(CES)上，LG将展示其升级版卷曲电视，该电视屏幕大小为 65 英寸，采用UHD OLED材质屏幕。

据介绍，这款电视屏幕可以从天花板上一直滚动下来，并且可以在不使用时卷起，从而很大限度的节省了空间。

LG新产品开发总监Tim Alessi去年 1 月告诉CNET，“第一款可卷的OLED设计为只能卷起来。即使专业人士想办法把它挂在天花板上，也没有办法重新调整画面的方向，导致看起来是上下颠倒的。也有可能从 8 英尺高的天花板上安装它会导致面板太高，无法舒适观看。“

目前还没有关于LG如何解决天花板高度问题的具体细节，但在下周的CES2020 上应该可以变得明朗。

LG还将带来一些其他的显示屏，包括三款专为飞机而设计的产品，一款为机舱内 55 英寸OLED视频墙，另一款为 55 英寸全透明的OLED显示屏，它可被用作过道的隔断屏幕，最后一款为 65 英寸可弯曲的OLED屏幕，它专为头等舱设计。