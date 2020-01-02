罗振宇调侃王思聪；微信支付被诉侵权；轼界为传播蔚来清算谣言致歉

罗振宇调侃王思聪

12 月 31 日，罗振宇在上海东方体育中心举行了第 5 年的“时间的朋友”跨年演讲，今年的主题是基本盘。

在会上，罗振宇表示，有个投资人曾对他说过：“这个时代败家子的定义变了，过去的败家子是花天酒地，现在的败家子是非常勤奋的搞投资。越勤奋、越愿意创业的富二代就越不好当。”

对此，罗振宇称：“凭运气赚来的钱，会凭实力亏光，超出我们认知能力的财富都是韭菜，我们每个人都是绿油油的韭菜地，大过年的咱也不举例子了，说人限制消费也没意思。”

此前，王思聪因熊猫TV倒闭引发的纠纷曾被多次限制消费， 12 月 16 日，王思聪限制消费令全部撤销，王思聪旗下普思资本表示将承担熊猫互娱 20 亿损失。

轼界为传播蔚来清算谣言致歉

昨日，自媒体“轼界”所有人刘越发布道歉信称，其此前发布的《蔚来汽车正与多家律所洽谈破产清算》一文没有事实和证据支持，关于蔚来汽车向其律师团队及其他律所询价的情节是编造的。

刘越在信中表示，由于这篇文章成为当天的爆炸性新闻，被各大媒体广泛报道和社会公众转载扩散，给蔚来汽车造成了极大的负面影响和伤害，自己对此深感内疚和悔恨。

11 月 14 日，针对自媒体刘越“轼界车侦探”发布标题为“蔚来正与多家律所洽谈破产清算”的文章一事，蔚来再次回应称，该文内容纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营，严重损害了蔚来的商业信誉，蔚来已就该涉嫌犯罪行为向公安机关报案。

微信支付被诉侵权

据“京法网事”公众号报道，因认为微信“扫码支付”侵犯专利权，北京微卡时代信息技术有限公司、卓望信息技术(北京)有限公司将财付通支付科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等起诉至北京知识产权法院。

法院认为，微信扫码支付实施了权利要求“采集多字段二维码”、“解码多字段二维码”、“辨识出第一字段和第二字段”的技术方案，但不具有“分析是否匹配”、“第二字段是否曾被采集”、“根据是否被采集、储存过，分别给出第一结果和第二结果”的技术特征，未包含权利要求的全部技术特征。因此，微信扫码支付未落入涉案专利的保护范围。

12 月 30 日，北京知识产权法院一审公开宣判，认定微信扫码支付没有侵犯第200610168072. 2 号、名称为“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利权，判决驳回两原告的诉讼请求。



