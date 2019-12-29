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见闻

思立微起诉汇顶科技侵害发明专利权案遭法院驳回

2019-12-29 12:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:日前，北京兆易创新科技股份有限公司发布公告，旗下全资子公司思立微起诉汇顶科技侵害发明专利权案遭上海知识产权法院驳回。

公告介绍，思立微于 2017 年 11 月 24 日获得专利号为ZL201410353937.7，名称为“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”的发明专利授权，两被告未经思立微许可，实施上述专利，包括制造、许诺销售、销售了 GF3258 芯片产品及装配有该款芯片的手机。

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2018 年 12 月 18 日上海思立微电子科技有限公司起诉深圳市汇顶科技股份有限公司、上海魅之族数码科技有限公司侵害发明专利权。思立公司近日收到上海知识产权法院出具的《民事裁定书》【(2018)沪 73 民初 1039 号之一】。鉴鉴于国家知识产权局专利局复审和无效审查部已于 2019 年 8 月 8 日作出第 41364 号无效宣告请求审查决定，宣告涉案“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”发明专利专利权(ZL201410353937.7)全部无效。上海知识产权法院裁定如下：驳回原告思立微的起诉。

兆易创新在公告中表示，上述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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