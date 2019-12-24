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微信搜一搜可许愿圣诞礼物 每人可许愿12次

2019-12-24 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息：前不久，微信搜索正式升级为“微信搜一搜”，品牌主可在微信公众平台后台下载微信搜一搜物料，通过线上线下、自有流量或者广告渠道进行推广。

今年圣诞节，微信搜一搜团队发起了相关主题活动，联手OPPO、大疆、莱卡相机、李宁、周大福、马蜂窝等 12 个品牌为广大用户送圣诞礼物。根据活动规则， 12 月 24 日中午 12 点—— 12 月 25 日中午 12 点，用户在微信搜一搜“圣诞礼物”，就能直达礼物池许愿。每个品牌均可许愿 1 次，一共可许愿 12 次。

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根据微信官方公布的礼物表单，本次活动礼物总共价值 500 万。其中，OPPO会送出 20 部Reno3 Pro， 20 部Reno Ace， 20 部Find X兰博基尼版以及 20 份真无线蓝牙耳机。莱卡相机会送出 80 部价值 2600 元的拍立得相机， 200 份皮革红色行李牌， 30 份价值 3500 元的徕卡学院课程以及 100 份限定针织帽。而大疆则会送出 15 台御Mini无人机， 50 份运动灵眸运动相机， 50 份口袋灵眸运动相机，还有 20 份机甲大师S1。

此外，还有必胜客的披萨，周大福的项链，海昌海洋欢乐之旅，李宁烈骏ACE男子跑鞋等等。其中最贵的单品还数FENDI价值 21800 元的包包，仅送出一份。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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