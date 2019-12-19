加码游戏业务，Facebook收购云游戏创企PlayGiga

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:据外媒报道，Facebook已经收购了总部位于马德里的云游戏初创公司PlayGiga。该公司今天向CNBC证实了这笔交易，此前一周，有报道称，Facebook正在谈判以约 7000 万欧元( 7800 万美元)收购PlayGiga。

据techcrunch介绍，PlayGiga成立于 2013 年，从获得Adara投资的A轮融资。今年 5 月份，PlayGiga公司CEO Javier Polo 曾表示，公司一直与与电信公司合作，为5G开发流媒体游戏技术，这将有助于科技公司接触更多的移动游戏玩家。它还利用英特尔的 Visual Cloud平台开发了一个游戏即服务平台，将使电信公司和通信服务提供商能够向他们的客户提供流媒体游戏。

在收购PlayGiga之前，Facebook上个月宣布同意收购热门VR游戏《 Beat Saber》的开发商Beat Games。

很显然，Facebook当下正不断拓展其游戏业务，该公司称，目前游戏业务每月拥有逾 7 亿用户，并将使得收入更加多元化，而不仅局限在广告业务上。

今年早些时候，该公司将游戏中心添加到Facebook的主导航菜单中，此前游戏中心是作为一个独立的应用程序发布的。该中心包括去年推出的直播服务，以旨在Twitch、即时游戏和游戏相关页面的帖子展开竞争。