“扫一扫”分享到微信

见闻

加码游戏业务，Facebook收购云游戏创企PlayGiga

2019-12-19 15:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:据外媒报道，Facebook已经收购了总部位于马德里的云游戏初创公司PlayGiga。该公司今天向CNBC证实了这笔交易，此前一周，有报道称，Facebook正在谈判以约 7000 万欧元( 7800 万美元)收购PlayGiga。

脸书，Facebook (4)

techcrunch介绍，PlayGiga成立于 2013 年，从获得Adara投资的A轮融资。今年 5 月份，PlayGiga公司CEO Javier Polo 曾表示，公司一直与与电信公司合作，为5G开发流媒体游戏技术，这将有助于科技公司接触更多的移动游戏玩家。它还利用英特尔的 Visual Cloud平台开发了一个游戏即服务平台，将使电信公司和通信服务提供商能够向他们的客户提供流媒体游戏。

在收购PlayGiga之前，Facebook上个月宣布同意收购热门VR游戏《 Beat Saber》的开发商Beat Games。

很显然，Facebook当下正不断拓展其游戏业务，该公司称，目前游戏业务每月拥有逾 7 亿用户，并将使得收入更加多元化，而不仅局限在广告业务上。

今年早些时候，该公司将游戏中心添加到Facebook的主导航菜单中，此前游戏中心是作为一个独立的应用程序发布的。该中心包括去年推出的直播服务，以旨在Twitch、即时游戏和游戏相关页面的帖子展开竞争。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

ApplePay 苹果支付 移动支付 外闻

报告：美国已经有三分之二的商店接受Apple Pay

· ApplePay 苹果支付 移动支付
字节跳动 抖音 抖音

字节跳动公布“啄木鸟2019”行动进展 封禁抖音百万粉丝账号240个

· 字节跳动 抖音 抖音
AirPower 苹果专利 无线充电

苹果公司申请了类似AirPower的无线充电设备专利

· AirPower 苹果专利 无线充电
三星W205G 三星5G折叠屏手机 GalaxyFold

三星 W20 5G 折叠屏手机将于明日 10 点开启第二轮抢购

· 三星W205G 三星5G折叠屏手机 GalaxyFold
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
查看更多
﻿

编辑推荐

华为 P40/P40 Pro 渲染图曝光：设计「前所未有」

[数码日爆]· 12月19日

手机4G突然变2G？别掉以轻心 很可能是新型网络诈骗

[动态]· 12月19日

意不意外？研究：手机“夜间模式”反而不利于睡眠

[见闻]· 12月19日

微信内测商品橱窗！人人皆可带货？还是微商卷土重来？

[要闻]· 12月19日

苹果调查富士康：内鬼涉案三年获利高达3亿元

[见闻]· 12月19日

《2019中国小店经济温度图谱》：街边小店撑起3亿就业

[数说]· 12月19日

这种智能马桶可分析尿液成分发现疾病 好用但是太贵

[见闻]· 12月19日

德国反对将华为排除在5G建设之外 将继续采用其设备

[见闻]· 12月19日

关闭