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见闻

苹果公司申请了类似AirPower的无线充电设备专利

2019-12-19 14:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:appleworld报道，虽然苹果公司可能已经放弃了AirPower无线充电器项目，不过该公司显然对这种技术仍有很大的兴趣。日前，苹果一项新授予的“具有物体检测功能的无线充电系统”专利(编号10，511，197)证明了这一点。

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AirPower最初是在 2017 年 9 月与 iPhone X 一同发布的，之后却不断有传出出现过热、制造困难以及无法达到苹果技术标准等问题后，该公司最终在去年取消了该产品的生产。现在，苹果的新专利涉及用于消费电子设备感应电能传输的系统和方法。

苹果公司的新专利申请是一种带有无线电力传输设备的无线充电系统，比如一种带有充电表面的设备将电力无线传输到便携式电子设备。便携式电子设备接收无线传输的功率，并使用该功率给内部电池充电或给设备供电。

不同的是，在使用当前的无线充电设备时，设备需要置于充电线圈的顶部才能进行充电，这意味着如果设备放置位置稍有便宜，可能就不能有效充电了。新专利的图表暗示多个充电线圈相互重叠，基本上覆盖尽可能多的表面。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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