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《时代》评选2010年代十大科技产品：苹果三款产品入选

2019-12-16 15:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:近日， 《时代》周刊公布了自家评选的 2010 年代(自 2010 年以来) 10 年来最重要和最有影响力的十大科技产品 ，谷歌、微软等主要科技公司均有产品上榜。而苹果则苹果三款产品入选，也是唯一一家占据多个席位的科技公司。

苹果手表1

据悉，苹果入选十大科技产品的三款设备包括：iPad、Apple Watch和AirPods无线耳机。《时代》解释称，在 2010 年iPad推出之前，“平板电脑”的概念大多被归为科幻电影和难以操作的笔记本电脑。而iPad为个人计算机的文化带来转变，并为未来十年的便携式设备定下了基调。

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《时代》还认为，AirPods甚至具有社会意义，它们变成了耳塞，可以用作不太细微的状态指示器。他们的尖端硬件和软件在今年的 AirPods Pro 中得到了进一步发展，并使其成为音乐迷真正的无线音频的黄金标准。

此外，其它上榜的设备还有亚马逊 Echo 智能音箱、DJI 幻影、谷歌Chromecast、任天堂 Switch游戏机、Xbox手柄、特斯拉 Model S、树莓派。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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