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孟晚舟赢得一项法院命令，要求加拿大检方提交更多文件和证据

2019-12-11 16:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:zdnet报道，华为首席财务官孟晚舟赢得了一项法庭命令，要求加拿大各部门提供更多与她去年 12 月在温哥华机场被捕有关的证据和文件。

孟晚舟法律团队发现，这些文件的要求与对她的指控无关，即美国只是为了经济和政治利益才想从加拿大引渡她，这也是她要求暂缓引渡程序的理由之一。

孟晚舟，华为

相反，孟晚舟要求加拿大当局将某些文件提交法庭的请求仅与她声称加拿大边境服务局(CBSA)非法拘留、搜查和审讯有关，这是加拿大和美国当局暗中计划的一部分。

据悉，孟晚舟于 12 月被加拿大皇家骑警(RCMP)拘留和逮捕。在她被捕的时候，警方拿走了她的电子设备，并在审讯中获取了她的密码后查看了里面的内容。

CBSA和RCMP声称他们遵守了逮捕令的指示。不过孟晚舟法律团队声称，RCMP非法拘留、搜查和审问她，故意无视她的宪章权利，没有遵循逮捕令的指示。孟晚舟的法律团队还称，CBSA和RCMP延迟逮捕她的目的是不恰当地收集证据，比如查看她的设备的内容，以帮助美国的调查和起诉。

在法庭裁决中，不列颠哥伦比亚省最高法院副首席法官希瑟·霍姆斯(Heather Holmes)接受了这位华为高管的申请，因为孟晚舟声称自己在温哥华国际机场被捕期间可能滥用了程序，这是一种“有真实可能性”的主张。

霍姆斯解释说，她发现加拿大司法部长提供的证据存在“明显的漏洞”，也就是CBSA在法律不允许的情况下，“犯了一个简单的错误”，把密码交给了皇家骑警(RCMP)。

但是，她还澄清说，这并不意味着法院对任何证据事项作出判决，也不意味着它对是否应将孟引渡到美国作出了任何推论。

该命令需要加拿大当局提供更多孟晚舟被捕有关文件，但不必披露任何有关文件。孟晚舟目前正在被保释中，明年 1 月将出席举行的引渡听证会。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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