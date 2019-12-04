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SpaceX 将把火和啤酒酿造实验研究带到国际空间站

2019-12-04 14:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:本周三，一枚SpaceX猎鹰 9 号火箭预计将从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空，前往国际空间站。这枚火箭全新的火箭将搭载先前Dragon 太空舱，舱内装有补给和实验材料。

SpaceX 火箭 太空

wired报道，作为美国NASA商业补给服务计划的一部分，这将是SpaceX第 19 次前往空间站。火箭助推器在途中发送有效载荷后，预计将尝试在大西洋的一艘无人驾驶的船上着陆。Dragon太空舱将在一个月后返回地球。

在补给的物资中，科学实验材料大约占SpaceX重量的三分之一，并将发送向全球第一轨道实验室。在物理研究方面，宇航员将使用该设备研究微重力下的火的活动，并更新空间站上冷原子物理实验室(Cold Atom Lab)。SpaceX上还有一些生物学实验，包括四十只活老鼠将被用来研究肌肉在太空中是如何降解的;啤酒酿造商Anheuser-Busch正在发送一些大麦种子，研究太空环境对发芽和麦芽的影响，这也是百威想在火星酿造首威啤计划的一部分。

12 月中旬，SpaceX还将发射一颗电信卫星，为太平洋和东南亚的岛屿提供宽带服务。SpaceX预计还将发射 60 多颗Starlink互联网卫星，并进行一次飞行中止测试，但官方尚未宣布这两项任务的具体日期。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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