央视网：中国人民银行未发行法定数字货币 未授权平台交易

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息：据央视网报道，近期，网传消息称，人民银行已发行法定数字货币，更有个别机构冒用人民银行的名义将相关数字产品在数字资产交易平台上进行交易。官方辟谣表示，中国人民银行未发行法定数字货币 未授权平台交易。

据报道，中国人民银行从 2014 年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。

早在 11 月 13 日，中国人民银行近日发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》。公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

以下为公告全文：

近期，网传消息称人民银行已发行法定数字货币，更有个别机构冒用人民银行名义，将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。现就有关情况公告如下：

一、人民银行未发行法定数字货币(DC/EP)，也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从 2014 年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

二、目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

中国人民银行

2019 年 11 月 13 日