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苹果首席设计师艾维正式离职，已从高管信息中删除

2019-11-28 20:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息：据外媒theverge报道，苹果公司首席设计师乔纳森艾维(Jony Ive)已经从苹果正式离职，其个人信息已从苹果高管介绍中删除。

苹果商店

乔纳森艾维在今年6月份的时候正式对外宣布自己离开苹果的消息，当时公布这一消息时震惊全球整个科技圈。作为苹果公司多年的首席设计师，同时又是斯蒂夫乔布斯、蒂姆库克的共同好友，被乔布斯视为是“在苹果公司的精神伙伴”。

艾维参与了多款苹果经典产品的设计，如iPod，iMac，iPhone，iPad等，均成为至今大家都十分熟悉的产品。

在离开苹果公司之后，艾维也做好了之后职业生涯的规划，他将与马克·纽森(Marc Newson)成立自己的设计咨询公司，名为LoveFrom，据称它将把苹果作为其第一位客户，这种伙伴关系是否会带来实质性的成果还有待观察。

值得注意的是，乔纳森艾维被删除的高管行列并非那么简单，苹果公司内部有100多个副总裁职位，但只有少数几个人在公司领导页面上享有尊贵的位置。目前担任副总裁的是莉萨·杰克逊(Lisa Jackson)，伊莎贝尔(Isabel Ge Mahe)，托·迈伦(Tor Myhren)和阿德里安·佩里卡(Adrian Perica)，只有以上几位在这个高管信息当中，当然也包括艾维，可见作为苹果首席设计师的乔纳森艾维对于苹果是多么的重要。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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