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罗永浩将在12月3日举行发布会 此前曾连发5天微博求助网友

2019-11-20 17:20 稿源：站长之家  0条评论
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罗永浩，锤子手机

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息：据新浪手机报道，锤子科技创始人罗永浩将于 12 月 3 日在北京举办一场发布会，主题为“老人与海”。发布会时间定于当日 19 点，地点则选在北京工业大学奥林匹克体育馆。

据了解，这场发布会将公布新型科技尖端技术，这项技术可以应用于工业制造业、母婴、科技、运动、医疗等各类生活必需消费品中。

今年 9 月，罗永浩表示，锤子新机已与自己没有关系了。在 10 月 31 日的坚果手机 2019 新品发布会上，新石实验室总裁吴德周表示，罗永浩离开了坚果手机团队，坚果手机团队也在去年加入了字节跳动公司，研发新的手机和智能硬件。

罗永浩曾在社交媒体上透露了自己的创业新动向，或将涉足工具软件行业。11 月 9 日，有网友发布推特对罗永浩表示“求罗永浩不要进入工具软件行业”，对此，罗永浩回应称“不行”。这意味着罗永浩或将涉足工具软件行业。

此外，最近罗永浩连续5天发布微博求助网友，希望大家推荐一下各行业“大佬”的联系方式，涉及旅行杯、冰箱、瑜伽垫、键鼠、情趣用品等行业。

QQ截图20191120172341.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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