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腾讯、网易等游戏厂商回应防沉迷网游通知：将积极响应

2019-11-20 14:51 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:昨日，国家新闻出版署公开《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。其中，通知要求所有网络游戏用户均须使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。并在要求施行之日起 2 个月内，网络游戏企业须要求已有用户全部完成实名注册，对未完成实名注册的用户停止提供游戏服务。而如果玩家选择游客体验服务，尽管无须实名注册，但体验模式不超过 1 小时，不能充值和付费消费。对使用同一硬件设备的用户，网络游戏企业在 15 天内不得重复提供游客体验模式。

同时，通知也要求严格控制未成年人使用网络游戏时段、时长。每日 22 时至次日 8 时，网络游戏企业不得以任何形式为未成年人提供游戏服务。网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过 3 小时，其他时间每日累计不得超过1. 5 小时。

此外，通知还要求，网络游戏企业不得为未满 8 周岁的用户提供游戏付费服务。同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务， 8 周岁以上未满 16 周岁的用户，单次充值金额不得超过 50 元人民币，每月充值金额累计不得超过 200 元人民币; 16 周岁以上未满 18 周岁的用户，单次充值金额不得超过 100 元人民币，每月充值金额累计不得超过 400 元人民币。

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据新京报报道，对此，腾讯相关工作人员表示，本次通知的出台对未来工作起到了更明确的指引，将会在过往探索的基础上积极响应本次通知，尽快落实相关要求。

游族网络表示，此次《通知》的制定和实施将对加强和改进网络游戏管理、为未成年人构建安全健康的网络环境起到重要意义。游族也会落实其中要求，进一步推进并完善保护未成年人系统的建设。

网易相关人员称，网易早在多年前就将旗下所有客户端游戏纳入防沉迷体系之中。而在 2019 年 1 月，网易就旗下游戏全新升级防沉迷系统，上线“宵禁”、“限时”等举措，同时升级实名登记制度、升级网易家长关爱平台、成立专业的未成年人守护团队以加强主动沟通服务等。

三七互娱表示，公司已将保护未成年人健康成长视为企业践行社会责任的重点工作之一。在产品层面，也不断完善企业的实名制和防沉迷系统建设，通过强制下线、游戏收益随在线时长增加而递减等方式，对未实名用户或未成年用户进行约束。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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