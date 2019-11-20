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网信办：不得利用网络安全威胁信息进行炒作、牟取不正当利益

2019-11-20 13:53 稿源：站长之家  0条评论
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股市，上班，互联网

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:今日，国家互联网信息办公室发文称，为规范发布网络安全威胁信息的行为，有效应对网络安全威胁和风险，保障网络运行安全，依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，国家互联网信息办公室会同公安部等有关部门起草了《网络安全威胁信息发布管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

其中，征求意见稿要求：发布网络安全威胁信息，应以维护网络安全、促进网络安全意识提升、交流网络安全防护技术知识为目的，不得危害国家安全和社会公共利益，不得侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。应坚持客观、真实、审慎、负责的原则，不利用网络安全威胁信息进行炒作、牟取不正当利益或从事不正当商业竞争。

征求意见稿还要求，发布的网络安全威胁信息不得包含下列内容：

(一)计算机病毒、木马、勒索软件等恶意程序的源代码和制作方法;

(二)专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能、破坏网络防护措施或窃取网络数据等危害网络活动的程序、工具;

(三)能够完整复现网络攻击、网络侵入过程的细节信息;

(四)数据泄露事件中泄露的数据内容本身;

(五)具体网络的规划设计、拓扑结构、资产信息、软件源代码，单元或设备选型、配置、软件等的属性信息;

(六)具体网络和信息系统的网络安全风险评估、检测认证报告，安全防护计划和策略方案;

(七)其他可能被直接用于危害网络正常运行的内容。

此外，该征求意见稿还明确，本办法所称网络安全威胁信息，包括：

(一)对可能威胁网络正常运行的行为，用于描述其意图、方法、工具、过程、结果等的信息。如：计算机病毒、网络攻击、网络侵入、网络安全事件等。

(二)可能暴露网络脆弱性的信息。如：系统漏洞，网络和信息系统存在风险、脆弱性的情况，网络的规划设计、拓扑结构、资产信息、软件源代码，单元或设备选型、配置、软件等的属性信息，网络安全风险评估、检测认证报告，安全防护计划和策略方案等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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