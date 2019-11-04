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见闻

工信部开展APP侵害用户权益专项整治工作 违规主体或将被纳入失信名单

2019-11-04 15:44 稿源：站长之家  0条评论
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苹果应用商店、手机APP

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息：今日，工信部宣布启动App侵害用户权益专项整治工作，从现在开始针对当前用户反映强烈的一些侵害用户权益问题开展为期两个月的整治工作。

重点包括以下八类问题：

1.私自收集个人信息、2.超范围收集个人信息、3.私自共享给第三方用户信息、4.强制用户使用定向推送功能、5.不给权限不让用、6.频繁申请权限、7.过度索取权限、8.为用户账号注销设置障碍。

工信部称，本次整治主要面向App服务提供者和App分发服务提供者(应用商店)。专项整治工作分企业自查自纠阶段(自通知印发之日起至 11 月 10 日)，监督抽查阶段( 2019 年 11 月 11 日至 11 月 30 日)和结果处置阶段( 2019 年 12 月 1 日至 12 月 20 日)。工信部对存在问题的App将统一进行通报，依法依规处理。具体措施包括责令整改、向社会公告、组织App下架、停止App接入服务，以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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