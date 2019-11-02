“扫一扫”分享到微信

见闻

拼多多、美团、饿了么等22家电商被约谈 要求规范双11促销行为

2019-11-02 09:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

电商、网购

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息：昨日下午，上海市市场监管局等部门召集拼多多、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、健一网、药房网、途虎养车、洋码头等 22 家本市重点电商企业召开“规范‘双十一’网络集中促销活动”行政约谈会，督促电商企业落实有关要求，规范促销行为。

会上，相关部门通报了今年以来网络市场发展和监管情况，包括：存在虚假宣传等问题、部分商品存在质量问题、部分经营者不履行合同约定，随意更改促销活动规则、部分电商平台对入驻商家的资质核验不严，对海量商品服务的信息管控不力等。

对此，相关部门要求电商企业：

一是自觉遵守《电子商务法》《价格法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律法规。在平台治理、质量管控、信息披露、公平竞争、食品安全、广告合规、药品管理、消费者权益保护、知识产权保护等方面切实履行主体责任，依法依规开展网络集中促销活动。

二是提前制定促销活动订单饱和、物流配送及网络安全事件等应急预案，采取必要的技术手段和管理措施保障平台网络正常运行。落实对网络集中促销活动的检查监控制度，发现违法违规行为，及时报告政府部门。

三是畅通客户服务热线，及时处理消费者投诉和商标权利人投诉。建立并落实个人信息保护、平台先行赔付、网购七日无理由退货等制度。严格落实平台对商家发布行为的审核责任，不得利用网络促销活动实施诈骗、销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

电子烟 福禄 悦刻

福禄、悦刻回应禁止网售电子烟：坚决支持 全力配合

· 电子烟 福禄 悦刻
京东 京喜 微信

京东旗下社交电商平台京喜正式接入微信一级入口

· 京东 京喜 微信
比特币 比特币用户 比特币供应

报告：比特币美国用户数量已超比特币最大供应量

· 比特币 比特币用户 比特币供应
双11 电子商务 广电总局

广电总局：双11电商直播不得夸大其辞欺诈误导消费者

· 双11 电子商务 广电总局
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
网购 双十一 红包

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

· 网购 双十一 红包
双十一 网购 代花钱

00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

· 双十一 网购 代花钱
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
查看更多
﻿

编辑推荐

支付宝小程序上线“文本与图片内容安全”能力

[见闻]· 11月02日

拼多多、美团、饿了么等22家电商被约谈 要求规范促销行为

[见闻]· 11月02日

福禄、悦刻回应禁止网售电子烟：坚决支持 全力配合

[见闻]· 11月02日

“程序员锁死服务器导致公司倒闭”案今日开庭审理

[动态]· 11月01日

极简主义四摄旗舰 坚果 Pro 3精美图赏

[数码]· 11月01日

报告：比特币美国用户数量已超比特币最大供应量

[见闻]· 11月01日

广电总局：双11电商直播不得夸大其辞欺诈误导消费者

[见闻]· 11月01日

百度App推品牌首发计划 与中国联通达成首个5G合作

[见闻]· 11月01日