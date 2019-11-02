拼多多、美团、饿了么等22家电商被约谈 要求规范双11促销行为

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息：昨日下午，上海市市场监管局等部门召集拼多多、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、健一网、药房网、途虎养车、洋码头等 22 家本市重点电商企业召开“规范‘双十一’网络集中促销活动”行政约谈会，督促电商企业落实有关要求，规范促销行为。

会上，相关部门通报了今年以来网络市场发展和监管情况，包括：存在虚假宣传等问题、部分商品存在质量问题、部分经营者不履行合同约定，随意更改促销活动规则、部分电商平台对入驻商家的资质核验不严，对海量商品服务的信息管控不力等。

对此，相关部门要求电商企业：

一是自觉遵守《电子商务法》《价格法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律法规。在平台治理、质量管控、信息披露、公平竞争、食品安全、广告合规、药品管理、消费者权益保护、知识产权保护等方面切实履行主体责任，依法依规开展网络集中促销活动。

二是提前制定促销活动订单饱和、物流配送及网络安全事件等应急预案，采取必要的技术手段和管理措施保障平台网络正常运行。落实对网络集中促销活动的检查监控制度，发现违法违规行为，及时报告政府部门。

三是畅通客户服务热线，及时处理消费者投诉和商标权利人投诉。建立并落实个人信息保护、平台先行赔付、网购七日无理由退货等制度。严格落实平台对商家发布行为的审核责任，不得利用网络促销活动实施诈骗、销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动。