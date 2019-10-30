美的公告：拟在下属子公司试行多元化员工持股计划

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:今天，美的集团发布了《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》。公告称，公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划，该等下属子公司须符合公司“智慧家居+智能制造”的“双智”战略或者属于公司拟重点培育且相对独立的产业平台，包括但不限于人工智能、芯片、传感器、精密控制及驱动、工 业仿真系统、大数据、云计算等新兴技术领域等企业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。



参与本计划的员工范围主要如下：

1、美的集团董事、监事、高级管理人员及其他对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人;

2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及技术团队;

3、拟进行多元化持股计划的该子公司的骨干员工。

公告强调，参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。

参与本计划的资金全部由相关员工自筹，美的集团及下属企业不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。