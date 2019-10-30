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蚂蚁金服：将整治冒用支付宝名义拉代理收取加盟费行为

2019-10-30 08:10 稿源：站长之家  0条评论
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支付宝(1)

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息：昨日，蚂蚁金服发文称，近期，我们发现有公司打着「官方代理」的旗号行骗，侵害了不少商家的利益。这些公司的宣传大多有「收费加盟」、「收费代理」等特征。

套路一：冒充官方「骗子」们会冒充支付宝工作人员，打着「支付宝刷脸支付诚招全国代理商」、「支付宝刷脸支付官方招募合伙人」等幌子，邀请商家参加所谓的线下「招募会」，或者去他们的公司「考察」。 

套路二：过度承诺，夸大其辞无论宣传资料还是线下「招募」，骗子通常会以「轻轻松松年入百万」、「成为地区代理独享刷脸红利」、「享受官方百亿补贴」等夸张的「福利」诱导商家参与。

套路三：收取高额加盟费商家如果参加了线下活动或者去该公司考察，就有可能被各种手段诱导「加盟」、「代理」，代理费 5 万元到 10 万元不等。一般签约后才发现合同主体公司和支付宝没有任何联系，是一家不知底细的公司。

对此，蚂蚁金服表示，如碰到类似上述宣传或活动，请务必提高警惕!目前，所有商家均可在天猫「蚂上官方旗舰店」自行购买蜻蜓设备。切勿轻信不知来路的「加盟」或「代理」。蚂蚁金服将进一步升级整治，对冒用支付宝名义拉代理收取加盟费的公司采取法律行动，对于涉及诈骗的公司，也将提供线索来配合公安机关予以打击。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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