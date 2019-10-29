京东宣布推出5G智能物流平台LoMir 国内首个5G智能物流园区落成

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:在 10 月 29 日召开的 2019 全球智能物流峰会上，京东物流集团CEO王振辉表示，国内首个5G智能物流示范园区基本落成，基于5G技术建设的京东物流智能物流平台LoMir(络谜)在会上首次公开亮相。



王振辉解释，“持续的技术突破和创新应用是平台保持领先的基本要求，我们和三大运营商一起，在5G和IoT应用上进行了探索和落地，京东物流5G智能物流平台LoMir(络谜)已经建成。”

据介绍，LoMir(络谜)5G智能物流平台，是京东与三大运营商联手推出的以5G+物联网+人工智能为底层核心的LoMir技术平台。5G技术的三大特征：超高带宽、超低时延、超大容量，目前在手机通信领域只用到了超高带宽，而在产业领域的应用才能真正发挥出5G的全部价值。作为人、物、车、建筑、设备高度协同化的综合体，供应链物流园区是最合适的5G应用目标对象。

基于LoMir平台，京东物流在智能园区、智能枢纽和智能仓储等方面都取得了落地成果，京东物流位于北京亚一的5G智能物流示范园区已基本落成。