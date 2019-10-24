Selena Gomez 新歌《Lose You To Love Me》MV 「用 iPhone 11 Pro 拍摄」

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 24 日消息：据9to5mac 报道，美国著名女歌手 Selena Gomez 今天发表最新单曲《Lose You To Love Me》，该曲 MV 由知名导演 Sophie MullerSophie Muller 完全通过 iPhone 11 Pro 拍摄完成。

图片来自 Apple

整支 MV 采用黑白风格，歌曲內容传达走出阴霾，成为更好的自己。与此同时，苹果也分享了一段长度为 1 分钟左右的剪辑版，强调「用 iPhone 11 Pro 拍摄」。此前苹果已经分享了多种「用 iPhone 拍摄」宣传视频，包括静态照片、运动主题视频以及微电影等。

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在谈及选择使用 iPhone 拍摄的原因时，这些知名导演与电影摄影师们表示，即时性和无距离感、惊艳的色彩准确性以及视频拍摄的灵活性让他们选择了 iPhone。

苹果在 iPhone 11 Pro 在发布时强调，新机采用的三镜头协作，可实现无缝 4 倍光学变焦，支持以 60 fps 拍摄 4K 视频，这个设计对于影片拍摄有莫大的帮助。