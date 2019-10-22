飞行出租车公司Lilium完成第一阶段飞行测试 曾获腾讯投资

注：图片来自Lilium

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:据engadget报道，飞行出租车初创公司Lilium已经完成了第一阶段的飞行测试。该公司的Lilium Jet现在可以以每小时 100 多公里的速度飞行。

今天，该公司对外分享了Lilium Jet飞行镜头，并宣布已经完成其首个专用的制造工厂，位于德国慕尼黑的总部，占地 3000 平方米。

早在几年前，Lilium具备运行垂直起飞和着陆功能，现在该公司飞行出租车不仅可以悬停还能水平飞行。据称，VTOL 飞机已经完成了 100 多次地面和飞行测试，包括安全测试，接下来将进入第二阶段的高速性能测试。

Lilium Jet有 36 个电动引擎提供动力，提供 2000 马力，最高时速可达 300 公里，而续航里程也可达 300 公里该飞行汽车可运载五名乘客，而且将实现零排放。该公司计划在 2025 年开始提供商业服务，计划每年制造数百架飞行出租车。

据悉，Lilium公司成立于 2015 年，四位创始人均毕业于慕尼黑工业大学。 2017 年，Lilium获得腾讯公司领投的B轮投资。