一加 7T 国行版发布：2K+90Hz 流体屏，搭载骁龙855 Plus

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 15 日消息：今天下午，一加 7T 国行版在北京工业大学奥林匹克体育馆正式亮相。

据官方介绍，一加 7T 采用 90Hz 流体屏，使用最新一代发光材料，对比度达到了 400 万:1，局部最高亮度超 1000 尼特，并拥有 HDR10+认证和全新推出的彩色阅读模式，搭载高通骁龙 855 Plus 旗舰平台，配备 UFS 3.0 闪存，电池容量为 3800mAh，支持 Warp 闪充 30T。

相机方面，一加 7T 后置三枚摄像头。官方介绍，这次一加 7T 主摄做到了行业最高规格 7P 镜头，光圈达到了 F1.6，支持 OIS 光学防抖，拥有人像模式、超广角超级夜景、独立驱动的微距马达所带来的 OnePlus 像素微距。

此外，一加 7T 加入了全新的视频防抖功能：一加不抖。它搭载全新的防抖算法，配合精准的陀螺仪，三枚摄像头可自由切换、稳定输出。

外观方面，据官方介绍，一加 7T 全系采用了领先的 AG 工艺，以及更有质感、夺目耐久的圆形镜头设计，拥有冰际蓝和全新配色冰川银。