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见闻

OPPO K5 正式公布：骁龙 730G + 6400 万四摄 + 30W 闪充，1899 元起售

2019-10-10 15:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 10 日消息：今天下午，OPPO 举行 Reno Ace 超玩大会，除了主角 Reno Ace 旗舰新机外，还发布了 OPPO K5。

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配置方面，OPPO K5 手机采用高通骁龙 730G 手机，支持 30W VOOC 闪充 4.0 和 6400 万超清四摄。其采用 6.4 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 2340×1080。

摄像方面采用后置四摄，为 6400 万主摄+800 万超广角（119 度）+200 万黑白+200 万人像组合，前置摄像头为 3200 万像素。

价格方面，OPPO K5 手共有三个版本，分别是 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB。售价分别为 1899 元、2099 元、2499 元。另外 10 月 10 日下午 16:00-18:00 可抢 100 元立减券，6GB+128GB 版本和 8GB+128GB 版本直降 100 元，售价 1799 元和 1999 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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