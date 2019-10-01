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雷军现身国庆70周年游行方阵 喜发微博：越奋斗就越幸福

2019-10-01 13:23 稿源：站长之家  0条评论
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小米、雷军

站长之家(ChinaZ.com)10 月 1 日 消息：今天是新中国成立 70 周年的日子，天安门广场举行了盛大的阅兵式和人民群众游行成为全国人民关注的焦点。值得注意的是，小米集团董事长雷军出现在游行队伍的“改革开放”方阵中。

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在游行结束后，雷军发布微博表达了自己的喜悦之情称，“非常荣幸的以民营高科技企业家代表的身份，参加了新中国七十华诞的庆典，见证了这场气势恢宏的盛大仪式!通过天安门、接受祖国和人民检阅的那一刻，我从心底里感到无比的激动，无比的骄傲和自豪!”

以下是雷军微博全文：

今天，我非常荣幸的以民营高科技企业家代表的身份，参加了新中国七十华诞的庆典，见证了这场气势恢宏的盛大仪式!通过天安门、接受祖国和人民检阅的那一刻，我从心底里感到无比的激动，无比的骄傲和自豪!!

我乘坐的彩车处于‘改革开放’方阵之中，而我正是伴随着改革开放的春风成长起来的。改革开放的这几十年来，我亲身经历了祖国的日益强盛，感受着科技进步的日新月异，并投身于创新创业的时代洪流中，和一众民营企业家一起奋斗，跟随祖国前进的脚步共同成长。我深刻地感受到，今天的幸福生活来之不易，我们依然在路上，越奋斗就越幸福!

祝新中国 70 周年生日快乐!祝伟大的祖国更加繁荣富强!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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