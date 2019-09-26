任正非对话人工智能专家：华为会在6G研究方面领先

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:今日，华为创始人、CEO任正非和华为公司战略部总裁张文林一起，与美国著名计算机科学家Jerry Kaplan和英国皇家工程院院士Peter Cochrane进行“咖啡对谈”。

谈及6G技术时，任正非表示，华为6G和5G的技术在开发过程中是并行的，6G早就在接触了。6G真正规模化工程投入使用，对我们公司来说还很早，还是有限的过程。在6G研究方面华为会领先。

谈及美国公司向华为重启供货时，任正非表示，美国公司供应的零部件，我是一定要购买的，我们长期理想还是要融入世界。美国公司恢复供应，我们是欢迎的，我们不会追究以往的事情。市场化如果只有一小块，只会产生高成本，全球化的目的要资源共享，让全球人民受益。

此外，任正非还表示，华为愿意支持欧洲对全世界的设备商和运营商进行“体检”，华为有信心跟各个国家签订“无后门”协定，华为三十多年来，证明了没有恶意的动机。公司未来五年网络进步的既定的目标，是要确立网络的安全，即隐私保护作为高级目标。其次是要建立极简的网络、极简的设备，极简的这些东西，使网络变得更加简化，更加安全、更加可靠、更加快捷。