最昂贵皮肤？英雄联盟和LV跨界合作 将推新皮肤

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今天，《英雄联盟》开发商Riot Games宣布与LV路易威登建立新的合作伙伴关系，这家著名的时尚品牌公司推出英雄联盟主题的游戏皮肤和实体产品。



目前，上不清楚双方合作的设计产品会是什么样子。据theverge介绍，LV将为全球总决赛召唤师奖杯设计一个定制的盒子。召唤师奖杯是每年颁发给赢得《英雄联盟》(League of Legends)世界锦标赛冠军的球队的奖杯。今年的赛事将于 10 月 2 日在柏林拉开帷幕， 11 月 10 日在巴黎举行决赛。

Riot表示，这款盒子将体现LV的传统时尚元素，以及《英雄联盟》尖端高科技元素。

除此之外，LV女性系列艺术总监Nicolas Ghesquiere将设计一系列游戏中的人物皮肤以及服装胶囊系列。据悉，召唤师奖杯盒和皮肤将在总决赛期间公布。

这并不是LV首次涉足游戏领域， 2015 年，LV还宣布使用《最终幻想XIII》游戏角色Lightning做模特，宣传LV包包。

Riot全球电子体育合作伙伴关系负责人Naz Aletaha认为，游戏和时尚的融合很有意义，因为联赛已经不仅仅是一场游戏了。这款游戏今年即将迎来 10 周年纪念日，Riot称这是“世界上最大的个人电脑游戏”，日活玩家超过 800 万。