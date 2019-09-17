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深圳新注册网约车须为纯电动汽车 将建立网约车诚信评价体系

2019-09-17 10:00 稿源：站长之家  0条评论
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网约车司机 无人驾驶 开车

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:据深圳商报报道，昨日，深圳市交通运输局称，《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理办法暂行办法(修订草案)》获市政府常务会议原则通过，修订后的《办法》强化了安全管理主体责任，着力解决网约车执法难等一系列管理难点。

修订后的《办法》明确深圳本市出租汽车驾驶员资格证和《网络预约出租汽车驾驶员证》实行互认，驾驶员在原证件有效期届满前可直接跨类驾驶巡游出租车或者网约车。要求网约车经营者公布服务评价体系，明晰乘客对驾驶员服务质量评价的渠道，建立驾驶员申诉处理制度，对乘客不遵守乘车规定的行为，明确驾驶员可以拒绝或者终止提供服务，网约车经营者不得因此对驾驶员实施经济处罚或其他限制措施。

新《办法》显示，深圳将建立网约车行业诚信评价体系，严重失信者相关管理部门可采用列为重点监管对象、限制资质资格、不予行政许可等行政性约束措施和其他必要的联合惩戒措施。

值得一提的是，新《办法》调整了新注册网络预约出租车类型，明确新注册的网约车须为纯电动汽车，更好落实“深圳蓝”可持续行动计划。

数据显示，目前深圳共有 17 家网约车平台取得了深圳牌照，其中 10 家平台已在深正式运营，持证上岗的网约车司机达到7. 4 万人，注册的网约车5. 8 万台。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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