工信部：鼓励手机厂商自愿安装调频信号接收模块 适时研究制定相关标准

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:今日，工信部发布对十三届全国人大二次会议第 9231 号建议的答复。针对代表提出的《建议手机厂商安装“调频信号接收模块”》的建议，工信部回应称，调频广播是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，由于其具有覆盖广泛、接收方便、成本低廉、抗损毁能力强等特点，调频广播在今后相当长时间内仍将是主流舆论的重要传播载体，是人民群众接收信息的重要传输渠道，也是国家应急广播体系的重要承载手段。

据向手机企业了解，目前部分手机产品不再安装调频信号接收模块、不支持应急广播功能，主要有三方面的考虑：一是安装调频信号接收模块将给手机企业带来额外的成本，并影响手机产品整体设计;二是通过手机收听应急广播信息时，要求开启手机应急广播应用，并使用3.5mm耳机接口线充当信号接收天线，而目前部分手机产品采用Type-C接口或无线耳机，接收应急广播信息存在障碍;三是随着互联网快速发展，用户可通过在手机中安装各类应急广播应用(例如地震预警APP等)接收预警信息。

工信部称，调频广播对于国家应急广播体系建设具有重要意义。我们将继续加大力度，做好调频广播在内的广播电视传输覆盖工作，更好地满足人民群众的信息获取需求。由于手机属于高度市场化的行业，我们将发挥市场机制作用，在调频信号接收模块技术成熟、成本低廉、对手机终端资源和电量消耗合理等情况下，鼓励手机厂商自愿安装，方便手机用户接收公共预警信息，并适时研究制定相关标准。此外，我们将继续推动应急广播大喇叭系统等公共应急广播设备，以及室外大屏、数字音频广播收音机等多种类应急广播终端的应用，不断拓展应急广播信息获取渠道。