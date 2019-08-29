交通运输部回应摩托可上高速：说法不准确 是误读

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:在今日的交通运输部2019 年 8 月份例行新闻发布会上，针对“摩托可上高速”一事，交通运输部新闻发言人孙文剑回应称，这个说法是不准确的，是个误读。从现在起到明年 1 月 1 日，摩托车上不上高速，仍会按现在的政策执行，江苏、江西、山东等省份，就明确摩托车是不能上高速的。从明年 1 月 1 日起，全国高速公路省界站撤销后，全国高速公路将形成一张网，是否允许摩托车上高速，有关部门正在进行研究，政策确定后会第一时间向媒体朋友进行通告。

孙文剑还表示，今年 5 月，我部印发了《收费公路车辆通行费车型分类》，其中，将摩托车列为一类车型。新标准只是从公路收费角度对车型进行分类，摩托车只不过是其中的一种车型罢了。对车辆通行管理政策的调整，包括摩托车在内的各类机动车如何通行高速公路，以及部分地区高速公路限制特定车辆通行等具体问题，应按照《道路交通安全法》等相关法律法规的规定进行执行。

此外，针对“中国ETC服务官网平台运行情况”一事，孙文剑回应称，目前，平台已上线北京、山东、贵州、江苏、广东等 23 家发行服务机构，用户可自主选择绑定中国工商银行、中国银行、中国建设银行、华夏银行、交通银行、招商银行、中国农业银行的银行账户进行办理。截至 28 日，平台上线 10 天时间，注册用户已达 95620 个，通过平台成功办理ETC用户达 2 万多个。截至 27 日，全国ETC用户累计达到11587. 77 万，完成发行总任务的60.71%。