“扫一扫”分享到微信

见闻

交通运输部回应摩托可上高速：说法不准确 是误读

2019-08-29 15:07 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

城市，创业，马路

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:在今日的交通运输部2019 年 8 月份例行新闻发布会上，针对“摩托可上高速”一事，交通运输部新闻发言人孙文剑回应称，这个说法是不准确的，是个误读。从现在起到明年 1 月 1 日，摩托车上不上高速，仍会按现在的政策执行，江苏、江西、山东等省份，就明确摩托车是不能上高速的。从明年 1 月 1 日起，全国高速公路省界站撤销后，全国高速公路将形成一张网，是否允许摩托车上高速，有关部门正在进行研究，政策确定后会第一时间向媒体朋友进行通告。

孙文剑还表示，今年 5 月，我部印发了《收费公路车辆通行费车型分类》，其中，将摩托车列为一类车型。新标准只是从公路收费角度对车型进行分类，摩托车只不过是其中的一种车型罢了。对车辆通行管理政策的调整，包括摩托车在内的各类机动车如何通行高速公路，以及部分地区高速公路限制特定车辆通行等具体问题，应按照《道路交通安全法》等相关法律法规的规定进行执行。

此外，针对“中国ETC服务官网平台运行情况”一事，孙文剑回应称，目前，平台已上线北京、山东、贵州、江苏、广东等 23 家发行服务机构，用户可自主选择绑定中国工商银行、中国银行、中国建设银行、华夏银行、交通银行、招商银行、中国农业银行的银行账户进行办理。截至 28 日，平台上线 10 天时间，注册用户已达 95620 个，通过平台成功办理ETC用户达 2 万多个。截至 27 日，全国ETC用户累计达到11587. 77 万，完成发行总任务的60.71%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

RedmiNote8配置 红米Note8发布会 红米Note8配置

红米新品发布会 Redmi Note 8 配置公布：搭载骁龙 665 标配 18W 快充

· RedmiNote8配置 红米Note8发布会 红米Note8配置
宝可梦大师 PokemonMasters

《宝可梦大师》提前一天发布 需求量太大导致服务器崩溃

· 宝可梦大师 PokemonMasters
RedmiNote8 RedmiNote8发布会 RedmiNote8配置 RedmiNote8Pro

红米新品发布会 Redmi Note 8 的 4800 万四摄技术详细介绍

· RedmiNote8 RedmiNote8发布会 RedmiNote8配置
红米Note8 RedminNote8 红米Note8发布会

Redmi Note 8 发布会正式亮相：6.3 英寸水滴全面屏屏占比达 90%

· 红米Note8 RedminNote8 红米Note8发布会
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
查看更多
﻿

编辑推荐

第六批进口游戏版号下发 腾讯、网易、B站等过审

[见闻]· 08月29日

哈啰出行亮相世界人工智能大会 发布哈啰大脑2.0

[动态]· 08月29日

滴滴出行CEO程维：将加速推动滴滴自动驾驶测试

[见闻]· 08月29日

巨量引擎：今日头条用户最喜欢动漫 浏览总时长达85亿分钟

[数说]· 08月29日

市场研究：到2023年，全球区块链收入将达100亿美元

[见闻]· 08月29日

交通运输部回应ETC卡被盗刷：应及时关闭“双免”功能

[见闻]· 08月29日

8万所学校今起可支付宝交学费 学生：差评可退款吗？

[见闻]· 08月29日

“双马对话”马斯克谈火星：生命就是能够跨越不同的行星

[见闻]· 08月29日