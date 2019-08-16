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苹果将很快把网络跟踪视为利用安全漏洞同等严重

2019-08-16 16:08 稿源：站长之家  0条评论
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黑客 代码 安全漏洞 程序

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:TNW消息，日前，苹果发布了一份Safari 浏览器反跟踪策略——WebKit跟踪预防策略，这表现了该公司在网络隐私问题保护上强硬的立场。该政策详细介绍了防止跟踪的类型、认为对用户有害的做法以及这些预防措施的对策等等。

网络出版商和公司严重依赖通过在线跟踪、收集用户在网上活动的数据，以提供更为精准的广告。事实上，这不仅仅只是向用户推荐广告的问题，因为这种行为还允许营销人员创建关于用户兴趣的详细档案，而这导致隐私泄露问题。这包括用cookies、跟踪像素、浏览器和设备指纹等追踪的方法，手机用户浏览活动并构建详细的资料。

为此，苹果公司在两年前就开始智能跟踪保护(ITP)打击网络跟踪。这项技术旨在限制广告商在iOS和macOS Safari浏览器上的跨网站跟踪，同时在不损害用户隐私的情况下，衡量广告商投放广告的效果。

从这方面来看，苹果新的跟踪预防策略是原先隐私保护的延伸。苹果警告称，在新的政策下，试图绕过其在Safari反跟踪技术的各方将被视为“与利用安全漏洞同等严重”，苹果“可能会在不事先通知的情况下增加额外限制”。

目前，尚不清楚出版商采用的付费墙检测方法是否会被视为违规而被禁止。

当然，苹果并不是第一家追踪滥用追踪技术的公司。苹果表示，其政策受到Mozilla反追踪政策的启发。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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