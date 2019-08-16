换换密码吧！谷歌：超30万人正使用已被黑客攻击的密码

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:据vice报道，根据谷歌Chrome扩展“Password Checkup”监测数据发现，有1.5%的网站登录使用了已经泄露的密码，其中色情网站数值相对更高一些。



谷歌本周的一项新研究再次证明，互联网用户最好不要多个网站上使用相同的密码，否则他们的数据很容易被窃取和盗用。

谷歌在今年 2 月份推出了Chrome密码泄露检测扩展“Password Checkup”，一旦用户密码遭泄露就会发出警告，并提示修改密码。该扩展收集到的匿名遥测数据为谷歌提供了一些有价值的信息，证明了账户劫持和使用同一密码登录网站的做法是非常普遍的。

数据显示，自Password Checkup推出以来，仅在第一个月，谷歌就扫描了 2100 万个用户名和密码，其中有 316000 多个用户名和密码标被记为不安全，占通过扩展登录总数的1.5%;有81， 368 个(25.7%)用户选择忽略提示的违规警告。

这项最新研究还发现，视频和色情网站被劫持的风险最高，其中3.6%-6.3%使用了已经被破解的账户密码。而金融和政府网站的这一数字要低得多，只有0.2%-0.3%的登录使用已经泄露的登录信息。

值得一提的是，目前谷歌正计划将“Password Checkup”密码检测功能直接集成到Chrome上，用户无需安装扩展就能默认开启了该功能。