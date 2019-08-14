扫黄打非：晋江、起点、新浪、豆瓣等因涉嫌传播低俗色情被处罚

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:今天下午，扫黄打非办公室公布了网络文学专项整治的阶段性进展，并公布了一批行政处罚案件。根据官方披露，截至 7 月底，扫黄打非已查办刑事案件 10 起、行政案件 67 起，并约谈 70 余家网站，责令其整改。

据介绍，全国“扫黄打非”办公室查处了晋江文学城、起点中文网、米读小说、番茄小说等涉嫌传播淫秽色情小说的文学网站、APP、微信公众号等。“红袖添香”“17K中文网”“豆瓣网”“新浪微博”“磨铁中文网”也因传播淫秽色情小说被行政罚款。

此外，微信公众号“七米文斋网”因传播淫秽色情小说及漫画案件，其公众号负责人被行政拘留十日。“看呗网”则被行政罚款并关闭网站。

以下是全国“扫黄打非”办公室通报专项整治中查处的 8 起典型案件：

1.云南谭某某“赢在大学网”传播淫秽物品案。 2019 年 3 月 5 日，曲靖市公安局沾益分局接沾益区“扫黄打非”办通报后开展侦查。经查， 2016 年至 2017 年期间，谭某某开办“赢在大学网”，为获取网站点击量，上传 34 篇疑似网络淫秽文章。经鉴定，其中 12 篇文章为淫秽物品，点击量合计 56006 次。谭某某到案后如实供述犯罪事实，自行关闭网站。 7 月 8 日，曲靖市沾益人民法院依法判决谭某某犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。

2.安徽合肥陈某某等传播淫秽信息案。 2019 年 4 月，合肥市包河公安分局对线索立案查处。经查，陈某某成立某网络科技公司， 2018 年 4 月以来，与员工贾某某、技术人员许某某运营“老铁文学网”“ 123 小说网”等网站。陈某某向“老铁文学网”上传淫秽小说 100 篇，贾某某向“ 123 小说网”网站上传淫秽小说 30 篇，许某某在网上复制淫秽小说提供给陈某某，并负责对有关网站管理维护。 2019 年 5 月 7 日，公安机关对 3 人作出处罚。陈某某行政拘留十二日，许某某行政拘留十日，贾某某被处以行政罚款。

3.“追书神器”传播淫秽色情信息案。 2019 年 1 月，上海市文化市场行政执法总队立案调查“追书神器”网涉嫌传播淫秽色情出版物线索。经查，“追书神器”登载的多部网络出版物涉嫌含有危害社会公德的禁止内容，以及涉嫌未经批准擅自从事网络出版服务。 2019 年 6 月，总队依法对“追书神器”网擅自从事网络出版服务的违法行为予以取缔，对传播含有危害社会公德的禁止内容的网络出版物行为责令改正，作出罚款 20000 元的行政处罚。

4.上海鼎甜科技公司传播淫秽色情信息案。 2019 年 4 月，上海市嘉定区文化市场行政执法大队对有关线索开展核查。经查，上海鼎甜科技有限公司经营提供网络出版物服务的 5 个网站和 6 个微信公众号，这些网站及微信公众号内共计登载 1426 部网络出版物，供用户浏览、充值和在线阅读。其中，网站“巨匠网”、微信公众号“巨匠中文网”“鼎甜文学”上登载的部分网络出版物，均含有危害社会公德的内容。今年 7 月，文化执法部门责令当事人立即删除涉案网络出版物，对多项违法行为合计作出罚款 127500 元的行政处罚。

5.“逗趣小说网”登载淫秽色情小说案。 2019 年 3 月，湖南省邵东县执法部门对“逗趣小说网”登载 7 部涉嫌淫秽色情小说立案侦查。经鉴定， 7 部小说均为淫秽出版物。 5 月 10 日，邵东县文化市场综合执法大队责令当事人删除内容，依法给予警告、关闭网站并罚款人民币 26000 元的行政处罚。

6.“YY小说地带网”传播淫秽色情信息案。 2019 年 3 月，湖南省长沙市文化执法部门立案调查“YY小说地带网”传播淫秽色情小说线索，查实该网存在出版传播含有宣扬淫秽色情内容的网络出版物的违规行为。 4 月 18 日，雨花区文化市场综合执法局依法责令该网删除相关内容，作出罚款 20000 元的行政处罚。

7.苏州思酷数字科技公司传播色情信息案。 2019 年 6 月，苏州市文化执法部门根据上级交办线索开展勘验调查。经查，苏州思酷数字科技有限公司通过与其他平台合作方式，在其运营的微信公众号“美女开飞机”和“色系漫画”等App内向用户提供网络漫画获取流量利润，多部漫画含有危害社会公德的内容。苏州市文化执法部门对该公司作出警告并罚款 25000 元的行政处罚。

8.微信公众号“太子阅读吧”传播含有宣扬淫秽内容网络出版物案。 2019 年 6 月，天津市文化市场行政执法总队巡查发现，天津创思客科技有限公司运营的微信公众号“太子阅读吧”向公众提供网络出版物，其中 6 部作品经鉴定为宣扬淫秽内容的网络出版物。 2019 年 7 月，执法部门责令当事人删除微信公众号中含有宣扬淫秽内容网络出版物，并作出罚款 15000 元的行政处罚。