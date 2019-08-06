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见闻

SpaceX将提供“卫星拼车”服务，顺带小型卫星一起上天

2019-08-06 11:45 稿源：站长之家  0条评论
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SpaceX

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:对于太空科技初创公司和其他从事研究的小公司来说，最大的障碍之一就是有实质性的进入太空。SpaceX公司现在正在寻求改变这种状况。

engadget报道，SpaceX今天公宣布了小型卫星一箭多星计划SmallSat Rideshare 项目，该计划将开始为小型卫星运营商提供预订猎鹰 9 号(Falcon 9)定期发射的位置服务。

该项服务的收费为，最高 150 公斤( 330 磅)有效载荷的发射起价为 250 万美元;最高 300 公斤( 660 磅)的有效载荷将耗资 450 万美元。价格会跟发着重量称正比，将分别高至至 300 万美元和 600 万美元。虽然看起来价格很高，但TechCrunch指出，SpaceX一般发射的最低成本目前约为 5700 万美元。

目前，SpaceX发布计划通常安排在一两个大客户预订。如果大客户因故遇到延误，那么小型卫星公司的发射都会被耽搁。不过，这种新的共享方法将允许任务继续，即使一些客户遇到延迟的情况。

迄今为止，SpaceX已经承诺执行三项任务。第一个将于 2020 年 11 月至 2021 年 3 月推出。第二次定于 2022 年第一季度，第三次定于 2023 年第一季度。这应该会给希望搭便车的卫星运营商足够的时间做准备。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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