脸书同意支付50亿美元罚款 股价微跌1.93%

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:据环球网消息，在经历一场旷日持久的调查之后，扎克伯格终于还是“低头”了。日前，美国联邦贸易委员会(FTC)宣布已与脸书公司就一项隐私案的调查达成和解，后者同意支付 50 亿美元罚款，并对保护数据隐私的措施加强监督。

受该消息影响，Facebook股价微跌1.93%，报200. 71 美元。目前，该公司总市值为5729. 24 亿美元。

脸书的首席法律顾问斯特拉奇表示，这笔巨额罚款将要求公司在开发产品的方式上做出“根本性转变”，以及在这些决定中如何考虑隐私问题。

FTC称，这是其有史以来开出的最大一笔隐私执法罚单，而且几乎是此前全球范围内最大一笔隐私或数据安全相关罚款的 20 倍。

2018 年，FTC指控脸书在一系列个人信息隐私问题上欺骗用户，包括与英国政治咨询公司“剑桥分析”不当共享 8700 万用户信息的行为。事件发生后，Facebook 官方多次道歉并宣布了一系列的调查整改措施，而扎克伯格本人也亲自道歉，并且在 2018 年 4 月 10 日亲自出席了美国国会的听证会，面对 44 位参议员进行了长达 5 个小时的提问和回答。