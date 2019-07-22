鸡贼！韩国居民试图利用三星区块链名气 欲抢注“三星币”商标

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:据CoinDesk报道，根据韩国知识产权局(KIPO)文件显示，一个叫Kim Nam-jin的居民于 7 月 10 日提交了一份用英语和韩语注册“Samsung Coin(三星币)”商标的申请。



据悉，该文件是在与计算机程序相关的类别下提交的，如“可下载的电子货币计算机程序”、“电子货币卡”、“电子加密设备”和“具有电子货币功能的IC卡”。对此，三星的一名代表称，三星并没有申请该商标。

虽然该商标申请没有具体说明它是与区块链以及加密货币有关，但这份申请文件是在三星被传出可能推出“三星币”之后提交的。

据此前报道，三星使用以太网技术开发自己的区块链，并可能最终发行自己的加密货币，可能被称为“三星币”。值得注意的是，Kim Nam-jin以前曾试图提出与其他加密货币技术有关的商标申请。

KIPO的数据显示，Kim Nam-jin在 7 月 10 日提交了“ThinQ Wallet”商标申请。值得注意的是， 7 月 2 日，韩国LG电子在韩国和美国申请了““ThinQ Wallet””商标。