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快手内测10分钟长视频 部分用户已可以体验

2019-07-19 08:40 稿源：站长之家  0条评论
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快手

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:据 36 氪报道，目前，快手正在小范围内测长视频功能，时长限制在 57 秒以上， 10 分钟以内。在功能介绍页面，快手表示目前该功能为测试功能，仅部分用户可以体验。而此前，普通用户最长只能录制 11 秒、 57 秒的视频。

具体使用方法为：第一步，点击主页右上角[摄像机]图标。第二步，在拍摄页右下角点击[相册]选择手机中已保存的 57 秒以上的长视频，点击(下一步]。第三步，点击右上角的[发完整视频]，即可发布长视频。

6 月 18 日，快手创始人宿华、程一笑发布内部信宣布，2019 年 6 月 18 日起，守护未来的战斗模式开启。战斗的第一个目标： 2020 年春节之前， 3 亿DAU。

7 月 16 日，快手首次对外公开商业化营收目标。快手商业副总裁严强表示，为了冲刺 3 亿DAU的目标， 2019 年快手商业的营收目标将在原先的百亿基础上增加50%。快手商业将在流量型产品的基础上，做生态和创新型业务，扩容“内容+社交”型营销。

有相关人士认为，快手上线长视频将吸引更多的机构、用户入驻，并有助于快手的商业化。

QQ截图20190719084212.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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