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华为旗下品牌荣耀或将在7月15日宣布进入电视行业

2019-07-10 16:51 稿源：站长之家  0条评论
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荣耀

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:据财联社报道，今日，荣耀内部透露称，荣耀或在本月 15 日正式宣布进入电视行业。“可能不是正式发布电视，但是会宣布荣耀正式进入这个行业，正式发布日期可能会在 8 月或者 9 月。”一名知情人士表示。

今年 3 月，有华为电视供应链高层透露：华为电视将发布 55 寸和 65 寸两款电视。55 寸的屏幕供应商为京东方，65 寸的供应商则是华星光电，代工方面，则是京东方收购的苏州高创。该供应链高层表示，华为电视的目标是一年销售 1000 万台，可能会配备双摄像头，另外还有游戏和社交功能。

3 月 14 日，华为消费者业务CEO余承东在AWE期间接受采访时表示，华为不会做传统的电视产品，目前正在研究具备电视功能的大屏产品，会在今年推出样板产品。

今年 5 月，据国家质量认证中心相关页面显示，型号为OSCA-550(或为 55 英寸)的液晶电视产品已于 5 月 29 日获得认证，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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