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微信：今日起小程序可支持实现AR效果 正式向商户开放接入

2019-07-05 17:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:今日，微信官方公众号“微信公开课”发文称今天起，小程序可实现AR效果了，包括了：AR试穿、AR逛展等等。其中，首个支持AR动态试妆的美妆品牌小程序“阿玛尼美妆官方精品商城”同步更新上线。

微信介绍称，小程序可实现AR效果后，品牌商户和服务商群体均可来接入（iOS7.0. 4 版本及安卓7.0. 5 以上版本微信用户都能体验）。微信为开发者提供了AR效果基础能力支持，如小程序原生摄像头组件及WebGL画布渲染能力，在小程序后台即可快速添加相关组件。

品牌方们，如果希望自己的小程序也能实现定制化的AR效果，需要有“三板斧”来配合：

1. 业务场景，从品牌业务场景出发，确认适合用AR的用户场景，设计体验方案;

2. AR引擎开发，找到有AR引擎开发能力的服务商，支持品牌方落地这个体验;

3. 小程序开发升级，AR引擎服务商和小程序开发团队配合，升级体验。

同时，微信也欢迎更多的服务商一起来玩“AR”：

1.已具备AR能力的服务商，可直接接入已有引擎(欢迎有AR引擎能力的服务商进驻微信服务平台)，结合自身产品能力和场景，创造出更多富有创意和带动生意的玩法。

2.未具备AR能力的小程序服务商，可以与已具备AR能力的服务商伙伴合作，或调用第三方AR引擎，来实现小程序的AR交互体验。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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