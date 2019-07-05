安兔兔发布 2019 年 6 月国内 Android 手机好评榜

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 5 日消息：安兔兔根据后台统计到的数据，公布了 2019 年 6 月国内 Android 手机好评榜，代表了半年来好评率最高的手机。

图片来自 安兔兔

安兔兔评分根据机型 5 星（注：最高为 5 星）好评数占比越多，好评率越高；数据来源安兔兔评测；数据收集时间是 2019 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，仅限国内市场。

其中 6 月上榜第一的仍然是三星 Galaxy Note 9，虽是去年发布的老机型，但凭借着其外观设计和性能，已经连续几个月霸榜好评率第一名。

第二名则是来自三星的 Galaxy S9+，该机采用全视曲面屏设计，提升了用户使用手机时的视觉沉浸，而且该机同样配备 F1.5/F2.4 智能可变光圈，发布之初，相机的表现处于手机前列。

第三名为魅族 16th Plus/魅族 16th，魅族 16 系列为作为黄章的全力之作，魅族 16th 系列在设计上几乎是满分，也是现在仍保持无刘海、无打孔的全面屏，这在当下是非常少见的，可以说魅族 16th 系列将屏占比发挥到了极致。