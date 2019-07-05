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荣耀 9X 搭载麒麟 810 标配 A76 大核，将于 7 月 23 日西安发布

2019-07-05 10:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 5 日消息：此前荣耀手机官方已经宣布荣耀 9X 新机将于 7 月 23 日在西安发布，并且强调这是一款「注定无法低调的产品」。

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图片来自 @荣耀手机

官方透露荣耀 9X 将搭载麒麟 810 处理器，麒麟 810 被华为定义为仅次于麒麟 980 的旗舰芯片，麒麟 810 也是全球第 4 款采用 7nm 制程的手机旗舰芯片。

今天上午，荣耀手机官方微博预热新机，海报文案显示：

麒麟810

标配A76 大核，才算旗舰级CPU

我们对CPU的执着，只为极速的使用体验

这是一款注定无法低调的产品

据官方介绍，麒麟 810 芯片定位高端系列；采用旗舰级 7nm 制程，旗舰级 Cortex-A76 Based CPU；强劲 AI 实力，成就酣畅体验。麒麟 810 采用华为自研的达芬奇架构 NPU，使用定制 GPU（Mali-G52 6 核）；采用华为 HiAI 2.0 技术：AI 影像，AI 游戏和 AI 美音；有着旗舰级 ISP 图像处理器。采用麒麟 Gaming+技术，支持双卡双待（双 VoLTE）。

综合目前的消息，荣耀 9X 配备麒麟 810 处理器，支持 GPU Tubro 3.0，前置 3200 万升降镜头，后置 4800 万 AI 相机，采用侧边指纹识别。系统方面荣耀 9X 支持方舟编译器，采用 EROFS 超级文件系统，不出意外将搭载全新 EMUI 9.1 系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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