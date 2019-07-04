“扫一扫”分享到微信

见闻

深圳：P2P借钱逾期超6个月不还 将被列为严重失信网贷借款人

2019-07-04 17:25 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

P2P

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:今日，深圳市地方金融监督管理局发出《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》，对严重失信网贷借款人加强联合惩戒。

《通知》指出，严重失信网贷借款人的标准为：网贷借款人符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人名单。

对于严重失信的借贷人，深圳市政务服务数据管理局将失信主体相关信息，按失信联合惩戒措施分别推送共享给市相关实施单位，各单位依据所适用的法律法规，将已列入严重失信网贷借款人名单的主体，纳入重点监管对象、加大监管审查频次，并对其在本领域内的经营活动依法采取相应惩戒措施。

此外，深圳市地方金融监管局将严重失信网贷借款人名单移交至百行征信等商业征信机构。商业征信机构依法纳入其特别关注名单、反欺诈、个人信用报告等产品和服务中，供银行、证券期货经营机构、保险公司、网贷机构、小贷公司等机构在依法合规的前提下查询使用，按照风险定价原则，对严重失信借款人提高贷款利率和财产保险费率;或者在融资贷款、投资、保荐、承销、保险服务等方面对严重失信网贷借贷人予以限制。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

360手机 360手机业务已暂停 智能手表

360手机业务已暂停 原总裁被曝秘密研发老人手表

· 360手机 360手机业务已暂停 智能手表
比特币 比特币诈骗 加密货币诈骗

骚操作！比特币骗子骗走3万美元后 竟发短信告诉受害者真相

· 比特币 比特币诈骗 加密货币诈骗
拍拍贷

拍拍贷回应“退出网贷经营”：谣言 已报警

· 拍拍贷
华为Mate30Pro 华为 华为Mate30Pro配置

华为 Mate30 Pro 背部渲染图曝光：或采用圆形四摄排列方式

· 华为Mate30Pro 华为 华为Mate30Pro配置
程序员 垃圾分类 快递员 上海程序员欲将垃圾寄到昆山

上海程序员欲将垃圾寄到昆山 快递员大赞是天才然后拒绝了他

· 程序员 垃圾分类 快递员
刷脸支付 支付宝 美颜

调查：八成女性拒绝刷脸支付 只因没有美颜太丑了

· 刷脸支付 支付宝 美颜
手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机

学校门口小店十元出租手机遭家长投诉 店主：不要道德绑架

· 手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
游戏代练 高考

别人家的妈！儿子高三不能玩手机，为游戏保级请妈妈代练

· 游戏代练 高考
闲鱼 欠条 二手平台

闲鱼现26万天价欠条 主人：讨债不便，欠条“打折”卖

· 闲鱼 欠条 二手平台
查看更多
﻿

编辑推荐

速度与激情的碰撞 iQOO Neo 碳纤黑图赏

[数码]· 07月04日

比特币骗子骗走3万美元后 竟发短信告诉受害者真相

[见闻]· 07月04日

360回应手机业务暂停：只是放缓，并非完全暂停

[见闻]· 07月04日

刘宏二次拍卖乐视影业股权 起拍价少了1236.4万元

[动态]· 07月04日

三星被指控虚假宣传 误导消费者Galaxy手机可以防水

[见闻]· 07月04日

秒针系统：超8成快手用户使用美妆产品 近6成花费超千元

[数说]· 07月04日

会玩！苹果搞了个关注隐私的广告牌 顺手“打脸”谷歌

[见闻]· 07月04日

斗鱼回应下周将在美IPO：一切以招股书为准

[见闻]· 07月04日