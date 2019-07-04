深圳：P2P借钱逾期超6个月不还 将被列为严重失信网贷借款人

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:今日，深圳市地方金融监督管理局发出《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》，对严重失信网贷借款人加强联合惩戒。

《通知》指出，严重失信网贷借款人的标准为：网贷借款人符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人名单。

对于严重失信的借贷人，深圳市政务服务数据管理局将失信主体相关信息，按失信联合惩戒措施分别推送共享给市相关实施单位，各单位依据所适用的法律法规，将已列入严重失信网贷借款人名单的主体，纳入重点监管对象、加大监管审查频次，并对其在本领域内的经营活动依法采取相应惩戒措施。

此外，深圳市地方金融监管局将严重失信网贷借款人名单移交至百行征信等商业征信机构。商业征信机构依法纳入其特别关注名单、反欺诈、个人信用报告等产品和服务中，供银行、证券期货经营机构、保险公司、网贷机构、小贷公司等机构在依法合规的前提下查询使用，按照风险定价原则，对严重失信借款人提高贷款利率和财产保险费率;或者在融资贷款、投资、保荐、承销、保险服务等方面对严重失信网贷借贷人予以限制。