张近东谈“苏宁易购收购家乐福”：补足苏宁大快消短板

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:今日，针对“苏宁易购收购家乐福中国80%股权”一事，苏宁控股集团董事长张近东表示，收购家乐福中国是苏宁智慧零售布局的关键一步，此举让苏宁的全品类营销战略在快消类目上实现了重大突破，成功补足了苏宁大快消的短板，将真正实现全产品全场景运营。

张近东称，收购家乐福是顺势而为。家乐福专业的快消品运营经验以及供应链能力，可以与苏宁全场景零售模式、立体物流配送网络以及强大的技术手段进行有机结合。苏宁通过输出智慧零售场景塑造能力，可以将家乐福门店进行全面的数字化改造，构筑线上线下融合的超市消费场景，更好地满足不断升级的消费需求。

6 月 23 日，苏宁易购发布公告称，公司全资子公司苏宁国际拟出资 48 亿元收购家乐福中国80%股权。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。

苏宁方面表示，本次收购家乐福中国，苏宁在锁定国内优质大型综合超市资源的同时，还将加速推进大快消品类扩展与专业化、精细化运营，更为旗下多种业态融合创新带来全新探索。

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