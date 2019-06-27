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华为宋柳平回应“向美运营商收取10亿美元专利费”：主张合理收费

2019-06-27 15:35 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:近日，有外媒报道称，因超过 200 项专利被用，华为日前已要求美国运营商Verizon支付 10 亿美元专利费。这些专利涉及到了Verizon的 20 多家供应商公司的网络设备、物联网等诸多领域。据悉，此前双方是合作关系，华为并未向其授权相关费用。而目前，由于非贸易原因，双方不再合作，华为有权向其收取相关费用。

据澎湃新闻报道，今日，针对此事，华为首席法务官宋柳平回应称，华为不会把知识产权武器化，也不主张高额的许可费，主张合理的许可费。

此外，宋柳平还发表了自己的三点看法：

第一，华为的知识产权不是很激进的政策，更多保护公司产品安全，我们不会把知识产权武器化，我们也不主张高额的许可费，主张合理的许可费。

第二，实际上专利许可对通信行业工业标准是一个普遍和正常的事情，所有公司都在做许可和交叉许可的事情。包括中国的企业、欧洲的企业和美国企业，都是在从事这项活动，不是今天才开始的。

第三点，华为是3G、4G、5G核心专利主要持有人之一，我们既是许可方也是被许可方，通过许可获得收益是我们的一种权利，也是一种义务，通过专利许可把专利提供给第三方。

跟Verizon的专利收费是正常业务许可活动中一个具体的谈判，不意味着华为从现在改变什么东西，因为这是一个持续的过程，我们都会跟这些业内许可相关方进行谈判。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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