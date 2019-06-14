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人人车CEO李健：公司将进行架构调整 并对人员进行优化

2019-06-14 16:59 稿源：站长之家  0条评论
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人人车 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:近日，人人车CEO李健发布内部信，宣布将进行公司架构、部门、团队的全面梳理与合并重组，并进行相应的优化调整，对被减员的员工将予以补偿。

李健在内部信中称，虽然公司在年初进行了战略调整，但仍然是新模式下的创业初期。虽然业务模式进入“人人车2.0”阶段，但组织结构还在1. 0 阶段。这导致部分团队士气偏离创业状态，决策缓慢，工作低效等。

今年 2 月，人人车创始人兼CEO李健发布全员内部信，称人人车将正式启动“新平台，新零售”的战略升级。在新战略下，人人车将实现平台化运营，将人人车平台在品牌、技术、资源上的优势，与每一个小伙伴的经验、技能、主观能动性充分结合起来，优势联合，实现二手车交易效率的提升，实现用户体验的优化，以及每一个伙伴自身价值的最大化。

此外，李健还在全员信中表示，2018 年下半年，人人车已经在杭州等 17 个城市进行了新战略的试点，不仅售罄率、佣金率大幅提升，用户满意度明显提升，而且参与前期试点的伙伴们也都获得了丰厚得多的经济回报。

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